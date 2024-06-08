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59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС — советник президента РФ Кобяков

21:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организации БРИКС, ШОС и ЕАЭС привлекают новые страны, которые стремятся к развитию сотрудничества в новых форматах в рамках многополярной концепции развития. В настоящее время 59 государств заявили о намерениях присоединиться к этим международным объединениям, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Россия со своими партнерами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время еще 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах», — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ.

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