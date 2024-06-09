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Макрон пытается собрать «коалицию желающих» принять участие в его инициативе по Украине -СМИ

12:10 09.06.2024 Источник: Интерфакс

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направлял США и европейским странам предложение отправить на Украину военных инструкторов в рамках многосторонней миссии, сообщает в воскресенье издание "Вельт" со ссылкой на источники.

"По информации издания, на прошедшей неделе Буркхард послал США, а также десяти европейским странам, в том числе Британии, Польше, странам Балтии, Дании, Швеции, письмо, в котором пригласил их принять участие в учебной миссии на Украине в составе многонациональной "коалиции желающих", - информирует газета.

По ее данным, в Минобороны ФРГ такое письмо не пришло: за прошедшие недели немецкое правительство неоднократно давало понять, что не будет участвовать в такой инициативе. Также от нее отказались США, однако все равно получили соответствующее предложение Франции.

По словам дипломатов из Брюсселя, президент Франции Эмманюэль Макрон желает направить инструкторов на Украину в рамках существующей миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine), изменив ее мандат. Однако в ЕС эта идея встретила сопротивление - большинство стран союза выступили против нее.

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