Макрон решил распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — сказал президент в телеобращении к французам.