0
0
0
НОВОСТИ

Макрон решил распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы

22:20 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — сказал президент в телеобращении к французам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:53 09.06.2024
В Армении лидер оппозиции призвал депутатов обсудить роспуск правительства
0
263
19:05 09.06.2024
Президенты Франции и США договорились об использовании прибыли от активов РФ
0
305
17:54 09.06.2024
Моди стал вторым в Индии политиком, который третий раз подряд занял пост премьера
0
332
13:00 09.06.2024
Согласно опросу, более половины жителей ФРГ поддерживают возврат обязательного призыва в армию
0
568
12:10 09.06.2024
Макрон пытается собрать «коалицию желающих» принять участие в его инициативе по Украине -СМИ
0
711
11:00 09.06.2024
Вопрос о войне и мире стал главным на выборах в Европарламент - Орбан
0
758
09:32 09.06.2024
В ночь на 10 июня в Москве может похолодать до +12С - синоптики
0
711
09:00 09.06.2024
Игорь Додон рассказал, что, по его мнению, спасло Приднестровье от войны
0
907
21:00 08.06.2024
59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС — советник президента РФ Кобяков
0
1422
20:30 08.06.2024
Байден утверждает, что Европа окажется под угрозой, если РФ победит на Украине
0
1368

Возврат к списку