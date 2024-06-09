Макрон решил распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы
22:20 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.
«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — сказал президент в телеобращении к французам.
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