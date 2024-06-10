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Европейская народная партия, куда входит фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП

09:05 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с большим отрывом побеждает на выборах в Европарламент. Из 720 мест она получит 189, улучшив таким образом свои позиции по сравнению с нынешним составом ЕП. Об этом сообщила глава уходящего состава Европарламента Роберта Метсола, которая представила на пресс-конференции в Брюсселе общие по ЕС предварительные итоги выборов.

Второе место у социалистов — 135 мандатов, на третьем месте либералы — 80, на четвертом умеренные правые — 72 мандата, на пятом крайне правые из фракции «Идентичность и демократия», куда, в частности, входит французское «Национальное объединение» (58 мандатов), зеленые получат 52 мандата, еще 98 депутатов не входят в существующие фракции. В число депутатов без фракции входит «Альтернатива для Германии».

«Европарламент нового состава начнет свою работу уже во вторник», — заявила Метсола.

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