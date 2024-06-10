Африка больше не спящий гигант и скоро «зарычит, как лев» — лидер Зимбабве

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африка перестала быть спящим гигантом, она поднимается и скоро «зарычит, как лев». Об этом заявил в специальном интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

«Конечно, разные африканские страны развиваются с разной скоростью. Но в конце концов, вы можете видеть, что Африка — больше не спящий гигант. Она поднимается. Она зарычит, как лев, и маленькие бесхребетные государства испугаются», — сказал лидер Зимбабве.