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Два здания повреждены в результате атаки ВСУ Курской области

09:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания в Судже и Коренево. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет», — написал он.

По данным врио губернатора, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 8 украинских дронов.

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