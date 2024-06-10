В Думу внесут проект о штрафах до 5 тыс. рублей за опасное вождение

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 10 июня внесет в Госдуму законопроект о введении штрафов от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за опасное вождение. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ранее правительство РФ поддержало законопроект с учетом доработок.

Так, согласно предлагаемой статье, нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Повторное правонарушение грозит лишением прав на срок от одного до трех месяцев.