В Думу внесут проект о штрафах до 5 тыс. рублей за опасное вождение
10:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 10 июня внесет в Госдуму законопроект о введении штрафов от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за опасное вождение. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ранее правительство РФ поддержало законопроект с учетом доработок.
Так, согласно предлагаемой статье, нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Повторное правонарушение грозит лишением прав на срок от одного до трех месяцев.
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