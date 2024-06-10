Работа аэропорта Казани временно ограничена

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы, говорится в сообщении Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — отмечается в сообщении.

Ограничения введены с 08:02 мск.