Работа аэропорта Казани временно ограничена
09:20 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы, говорится в сообщении Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — отмечается в сообщении.
Ограничения введены с 08:02 мск.
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