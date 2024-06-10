Легкомоторный самолет упал в Калмыкии
10:20 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия, проводится проверка. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
«Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета. По поручению Южной транспортной прокуратуры Астраханской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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