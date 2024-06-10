Итальянец Синнер впервые возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянец Янник Синнер обошел серба Новака Джоковича и впервые стал лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Синнер дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Джокович, победивший на турнире в 2023 году, снялся с четвертьфинального матча и не сумел защитить заработанные очки. Победителем соревнований в Париже стал испанец Карлос Алькарас, который теперь занимает второе место в рейтинге. Джокович опустился на третью позицию.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев располагаются на пятой и шестой строчках мирового рейтинга соответственно. Их также опережает представитель Германии Александр Зверев, который в Париже дошел до финала. В топ-100 из россиян также входят Карен Хачанов (22-е место), Роман Сафиуллин (43), Павел Котов (51) и Аслан Карацев (92).