КНР важно укреплять координацию с РФ для защиты интересов развивающихся стран — Ван И

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаю и России важно укреплять координацию в многосторонних структурах для защиты своих законных интересов и интересов развивающихся стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Нам действительно важно укреплять координацию в многосторонних структурах, чтобы защитить наши законные интересы. В то же время это делается для защиты общих интересов развивающихся стран», — отметил глава МИД Китая.