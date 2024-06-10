КНР важно укреплять координацию с РФ для защиты интересов развивающихся стран — Ван И
11:05 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китаю и России важно укреплять координацию в многосторонних структурах для защиты своих законных интересов и интересов развивающихся стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.
«Нам действительно важно укреплять координацию в многосторонних структурах, чтобы защитить наши законные интересы. В то же время это делается для защиты общих интересов развивающихся стран», — отметил глава МИД Китая.
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