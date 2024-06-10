Часть переданных Украине F-16 разместят за пределами страны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

«Есть определенное количество самолетов [F-16], которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — сказал он в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

Голубцов также сообщил, что для прикрытия аэродромов с F-16 на Украине потребуется как минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.