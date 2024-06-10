Часть переданных Украине F-16 разместят за пределами страны
11:20 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.
«Есть определенное количество самолетов [F-16], которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — сказал он в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).
Голубцов также сообщил, что для прикрытия аэродромов с F-16 на Украине потребуется как минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.
НОВОСТИ
- 12:32 10.06.2024
- Зеленский назвал наиболее сложной для ВСУ ситуацию в ДНР
- 12:20 10.06.2024
- Глава германских правых высказалась за досрочные выборы в ФРГ
- 12:12 10.06.2024
- Стартовал прием заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера
- 12:05 10.06.2024
- СМИД БРИКС начался с минуты молчания в память о гибели президента и главы МИД Ирана
- 12:00 10.06.2024
- Все согласны, что РФ должна участвовать в диалоге по Украине — глава МИД Швейцарии
- 11:32 10.06.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 983 млрд руб. — Минфин
- 11:05 10.06.2024
- КНР важно укреплять координацию с РФ для защиты интересов развивающихся стран — Ван И
- 11:00 10.06.2024
- Дворкович заявил, что будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике FIDE
- 10:32 10.06.2024
- Итальянец Синнер впервые возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов
- 10:20 10.06.2024
- Легкомоторный самолет упал в Калмыкии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать