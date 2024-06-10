Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 983 млрд руб. — Минфин
11:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ за январь — май 2024 года, согласно предварительной оценке, составил 983 млрд рублей, или 0,5% от прогнозируемого на текущий год ВВП, сообщается на сайте Минфина.
«По итогам января — мая 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 млрд рублей, что на 2 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма бюджетного правила», — говорится в сообщении.
Доходы бюджета за отчетный период составили 14,29 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы при этом увеличились на 18,9% — до 15,27 трлн рублей.
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