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Все согласны, что РФ должна участвовать в диалоге по Украине — глава МИД Швейцарии

12:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все стороны согласны с тем, что Россия должна участвовать в мирном диалоге по Украине, но нет единства мнений по вопросу, в какой момент это может произойти. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — сказал он.

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