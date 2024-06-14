Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В Национальном центре управления обороной РФ состоялось совместное селекторное совещание помощника президента РФ Алексея Дюмина и министра обороны РФ Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению. Алексей Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий», — сказали там.