0
0
0
НОВОСТИ

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям

11:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В Национальном центре управления обороной РФ состоялось совместное селекторное совещание помощника президента РФ Алексея Дюмина и министра обороны РФ Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению. Алексей Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 14.06.2024
НАТО создаст три крупные базы для поставок оружия на Украину — Орбан
0
88
11:05 14.06.2024
В центре Киева раздаются взрывы, работает система ПВО — очевидцы
0
115
11:00 14.06.2024
Площадь строительства жилья в РФ выросла на 17% с начала года
0
109
10:32 14.06.2024
ХАМАС не знает, сколько заложников остаются в живых — член политбюро
0
169
10:20 14.06.2024
ВСУ стягивают резервы под Волчанск Харьковской области для контрнаступления
0
210
10:05 14.06.2024
Китай опередит США по военной мощи в следующие 20 лет — сенатор
0
180
10:00 14.06.2024
От Запада можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю — Медведев
0
231
09:32 14.06.2024
Politico утверждает, что Белоруссия поставляла Азербайджану оружие
0
219
09:20 14.06.2024
Армению с Украиной никто не ждет в ЕС, заявил Медведев
0
262
09:05 14.06.2024
Взрыв произошел в Шебекине, повреждены десять домов
0
287

Возврат к списку