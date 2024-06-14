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НОВОСТИ

Все попытки Запада изъять активы РФ будут воровством и не останутся безнаказанными — Путин

13:20 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», — отметил глава государства.

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