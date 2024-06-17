Пять человек погибли при столкновении пассажирского поезда с товарным в Индии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами столкновения пассажирского поезда с товарным составом, произошедшего в индийском штате Западная Бенгалия, стали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил журналистам представитель местной полиции Абхишек Рой.

«В результате аварии 5 пассажиров погибли, 20-25 получили ранения. Ситуация серьезная», — сказал он.

Столкновение произошло около 09:00 утра по местному времени (06:30 мск). По имеющейся информации, товарный состав врезался в пассажирский экспресс возле станции Рангапани. На месте проводится спасательная операция.

Обстоятельства случившегося выясняются.