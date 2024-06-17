В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
11:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
По данным, опубликованным в его телеграм-канале, помимо объекта критической инфраструктуры, также поврежден газопровод. Расположение объектов не уточняется.
16 июня сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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