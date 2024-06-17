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В будущем у людей не будет телефонов, только внедряемые в мозг чипы Neuralink — Маск

11:20 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди в будущем перестанут пользоваться телефонами, их заменят мозговые импланты Neuralink. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«В будущем не будет телефонов, только чипы Neuralink», — написал он в соцсети X.

Так Маск прокомментировал вопрос, опубликованный на его пародийной странице: «Хотели бы вы внедрить интерфейс Neuralink в мозг для контроля за новым телефоном производства X силой мысли?» Автору вопроса понравилась идея Маска, при этом он подчеркнул, что предпочел бы в будущем общаться при помощи чипа компании X, а не использовать разработки технологической компании OpenAI, создавшей ChatGPT.

Не все пользователи платформы согласились с идеей Маска. Один из комментаторов написал, что не представляет, «как можно внедрить что-то себе в мозг», если это не вызвано медицинскими показаниями. «Понятно, что использовать его (чип — прим. ТАСС) для помощи инвалидам — это здорово, но зачем это кому-то нужно, если все в порядке? Что за мир вы строите?» — написал другой пользователь X.

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