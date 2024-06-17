Украина и международные кредиторы не достигли соглашения о реструктуризации долга
11:32 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов Украины не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.
Он сообщил агентству, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. По данным агентства, долг Украины по облигациям составляет $20 млрд.
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