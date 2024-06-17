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НОВОСТИ

Рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано — Нарышкин

14:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Пока об этом говорить рано», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать появления военных баз США в республике в связи с изменениями в политике Еревана.

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