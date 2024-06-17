Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.