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НОВОСТИ

Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК — Мишель

09:20 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил журналистам в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества.

«Сегодня соглашения нет», — сказал он, отметив, что лидеры выслушали фон дер Ляйен, которая «поделилась своими мыслями о будущем ЕС».

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