КНДР поддерживает РФ в связи с СВО и считает ее «священной войной» — «Нодон синмун»
09:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народ и правительство КНДР полностью поддерживают Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине, которая является «священной войной» по защите суверенных прав РФ. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной центральным печатным органом ЦК Трудовой партии Кореи — газетой «Нодон синмун» — по случаю предстоящего 18–19 июня визита в КНДР президента России Владимира Путина.
«Специальная военная операция на Украине — священная война по защите суверенных прав и достоинства государства, его интересов развития», — говорится в статье.
«Правительство и народ нашей республики выражают полную поддержку и солидарность с российским народом в связи с проведением специальной военной операции на Украине и решительно осуждают опасные попытки враждебных сил разжечь огонь вооруженного конфликта по всей Европе», — отмечает «Нодон синмун».
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