0
0
1
НОВОСТИ

КНДР поддерживает РФ в связи с СВО и считает ее «священной войной» — «Нодон синмун»

09:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ и правительство КНДР полностью поддерживают Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине, которая является «священной войной» по защите суверенных прав РФ. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной центральным печатным органом ЦК Трудовой партии Кореи — газетой «Нодон синмун» — по случаю предстоящего 18–19 июня визита в КНДР президента России Владимира Путина.

«Специальная военная операция на Украине — священная война по защите суверенных прав и достоинства государства, его интересов развития», — говорится в статье.

«Правительство и народ нашей республики выражают полную поддержку и солидарность с российским народом в связи с проведением специальной военной операции на Украине и решительно осуждают опасные попытки враждебных сил разжечь огонь вооруженного конфликта по всей Европе», — отмечает «Нодон синмун».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 18.06.2024
Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК — Мишель
0
34
09:05 18.06.2024
Путин назвал неприемлемыми требования США к КНДР
0
86
09:00 18.06.2024
В Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров
0
97
22:20 17.06.2024
Союз фермеров ФРГ: Если Украина немедленно вступит в ЕС, наше семейное сельское хозяйство погибнет
0
627
19:32 17.06.2024
Армения намерена стать стратегическим партнером США – президент Хачатурян
0
803
19:19 17.06.2024
Агентство Bloomberg рассказало, когда у армии США появится гиперзвуковое оружие
0
784
18:55 17.06.2024
Большая часть денег на оборону Европы уходит в США - Столтенберг
0
748
17:40 17.06.2024
Саммит в Швейцарии не внес вклада в урегулирование на Украине — Кремль
0
741
17:14 17.06.2024
Путин освободил от должности четырех заместителей министра обороны
0
1197
17:00 17.06.2024
Палестинская администрация летом может перестать функционировать — глава МИД Норвегии
0
816

Возврат к списку