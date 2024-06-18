8 человек погибли, 13 пострадали в ДТП в Рязанской области

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек погибли, 13 пострадали, в том числе несовершеннолетние, в ДТП в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП <…>. В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних. <…> По поручению прокурора области Коданева Д. В. организована проверка по факту ДТП», — говорится в сообщении.

[обновлено: 10:42]

Выезд автобуса на полосу встречного движения на трассе в Рязанской области стал причиной массового ДТП, в результате которого погибли 8 человек, 13 пострадали. Об этом сообщил замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин.

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса „Газель“, — сказал он.