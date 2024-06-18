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НОВОСТИ

В мобильном СберБизнесе появились горячие кнопки и финансовая аналитика

11:45 18.06.2024

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
В мобильном приложении для корпоративных клиентов СберБизнес теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» – раньше им можно было пользоваться только в веб-версии, сообщает пресс-служба Сбера. Это виджет на главной странице во вкладке «Операции», который выводит на главный экран приложения данные о поступлениях и списаниях за текущий месяц по всем счетам организации.

При нажатии на виджет открывается экран с более подробной информацией. Информацию в нем можно отсортировать по периоду (неделя, месяц, квартал, полугодие, год или настроить нужный интервал вручную) и типу операции (поступления, списания или оба типа операций одновременно).

Еще одна новинка приложения СберБизнес – системный виджет «Горячие кнопки», который позволяет быстро выводить на главный экран смартфона основные банковские операции. Можно в один клик выставить счет на оплату, совершить платеж контрагенту, отсканировать QR-код и написать в чат с поддержкой. Выполнять типовые операции с помощью горячих кнопок быстро и удобно.

Обе опции доступны всем пользователям СберБизнеса на платформе Android.

«Предприниматели хотят иметь многофункциональный «банк в кармане», чтобы управлять своими финансами 24/7 из любой точки мира. Поэтому мы стремимся сделать наше мобильное приложение максимально полезным и интуитивно понятным, – пояснила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. – 530 тыс. пользователей СберБизнеса заходят в интернет-банк каждый день, а 442 тыс. предпринимателей пользуются исключительно приложением. Поэтому развитие мобильного СберБизнеса для нас приоритетно. Думаю, новые сервисы «Финансовая аналитика» и «Горячие кнопки» помогут нашим клиентам экономить время и развивать бизнес».

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