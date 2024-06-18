В мобильном СберБизнесе появились горячие кнопки и финансовая аналитика
11:45 18.06.2024
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
При нажатии на виджет открывается экран с более подробной информацией. Информацию в нем можно отсортировать по периоду (неделя, месяц, квартал, полугодие, год или настроить нужный интервал вручную) и типу операции (поступления, списания или оба типа операций одновременно).
Еще одна новинка приложения СберБизнес – системный виджет «Горячие кнопки», который позволяет быстро выводить на главный экран смартфона основные банковские операции. Можно в один клик выставить счет на оплату, совершить платеж контрагенту, отсканировать QR-код и написать в чат с поддержкой. Выполнять типовые операции с помощью горячих кнопок быстро и удобно.
Обе опции доступны всем пользователям СберБизнеса на платформе Android.
«Предприниматели хотят иметь многофункциональный «банк в кармане», чтобы управлять своими финансами 24/7 из любой точки мира. Поэтому мы стремимся сделать наше мобильное приложение максимально полезным и интуитивно понятным, – пояснила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. – 530 тыс. пользователей СберБизнеса заходят в интернет-банк каждый день, а 442 тыс. предпринимателей пользуются исключительно приложением. Поэтому развитие мобильного СберБизнеса для нас приоритетно. Думаю, новые сервисы «Финансовая аналитика» и «Горячие кнопки» помогут нашим клиентам экономить время и развивать бизнес».
НОВОСТИ
- 12:20 18.06.2024
- Индия обладает большим ядерным арсеналом, чем Пакистан, но уступает КНР — СИПРИ
- 12:05 18.06.2024
- Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты — вице-премьер республики
- 12:00 18.06.2024
- Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО — FT
- 11:32 18.06.2024
- Путин и Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
- 11:20 18.06.2024
- Россия не видит движения в реформировании МВФ — Медведев
- 11:05 18.06.2024
- Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов
- 11:00 18.06.2024
- У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева
- 10:32 18.06.2024
- Новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России — Орбан
- 10:20 18.06.2024
- 8 человек погибли, 13 пострадали в ДТП в Рязанской области
- 10:05 18.06.2024
- Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать