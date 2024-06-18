ВС России уничтожили украинскую РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили радиолокационную станцию (РЛС), а также две пусковые установки ЗРК С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — сказали там.