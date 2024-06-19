Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
10:20 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданам стран, в которых разрешена смена пола, нужно запретить усыновлять детей из России. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации. А как вы считаете?», — написал Володин, обращаясь к читателям своего телеграм-канала.
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