Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданам стран, в которых разрешена смена пола, нужно запретить усыновлять детей из России. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации. А как вы считаете?», — написал Володин, обращаясь к читателям своего телеграм-канала.