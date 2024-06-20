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РФ и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах — Путин

11:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил важность последовательного перехода на национальные валюты в торговле РФ и Вьетнама. По данным главы российского государства, в первом квартале 2024 года их объем составил почти 60%.

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — сказал Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой. Президент РФ обратил внимание на важность использования нацвалют при расчетах.

«В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года — уже почти 60%», — сообщил российский лидер.

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