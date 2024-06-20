Беглов вновь предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга
11:05 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил в качестве кандидатуры сенатора от правительства города после новых выборов губернатора Валентину Матвиенко, которая сейчас в этом статусе занимает пост председателя Совета Федерации.
Предполагаемых кандидатов в сенаторы Беглов представил при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга на новых выборах, которые состоятся в сентябре, передает корреспондент ТАСС.
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