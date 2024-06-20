11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные кураторы Владимира Зеленского легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, и украинские войска окажутся в безвыходном положении. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, — указали в СВР. — Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации».