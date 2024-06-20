Российская сборная поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
12:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России поднялась на 2 позиции и теперь занимает 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
7 июня сборная России в товарищеском матче разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0. В рейтинге россияне обошли команды Катара и Нигерии.
Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины. Второе место продолжает занимать сборная Франции, третье — команда Бельгии. В пятерке лучших произошло одно изменение — бразильцы поднялись на четвертую позицию, англичане опустились на пятую.
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