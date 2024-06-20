Кеннеди-младший призвал США к немедленным переговорам с Россией по Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший призвал власти «прямо сейчас» начать мирные переговоры с Россией по Украине.

«Я призываю к реальным мирным переговорам прямо сейчас с участием США, России и Украины. Путин выразил согласие, мы [США] тоже должны быть готовы», — заявил он на своей странице в соцсети X. Он добавил, что американским властям нужно прекратить финансировать боевые действия на Украине и «пришло время заключить мир».