Кеннеди-младший призвал США к немедленным переговорам с Россией по Украине
13:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший призвал власти «прямо сейчас» начать мирные переговоры с Россией по Украине.
«Я призываю к реальным мирным переговорам прямо сейчас с участием США, России и Украины. Путин выразил согласие, мы [США] тоже должны быть готовы», — заявил он на своей странице в соцсети X. Он добавил, что американским властям нужно прекратить финансировать боевые действия на Украине и «пришло время заключить мир».
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