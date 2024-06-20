Белоусов дал поручения по развитию военной, социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Андрей Белоусов дал ряд поручений по развитию военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота по итогам рабочей поездки в Приморье.

Министр провел совещание в филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке. В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командование ТОФ и руководство профильных центральных органов военного управления. «Сегодня мы осмотрели объекты капитального строительства — и в военном городке 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, и в микрорайоне Снеговая Падь, где Минобороны предоставляет жилье военнослужащим. Главная задача, которая перед нами всеми стоит, — это обеспечить безусловное исполнение всего запланированного», — отметил Белоусов в ходе совещания.