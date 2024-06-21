Стремление Запада победить Россию в конфликте на Украине безнадежно — Орбан
11:05 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада во главе с США и при поддержке Германии хотят нанести поражение России на Украине, но эти планы безнадежны и обойдутся в такую высокую цену, что просто того не стоят. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«Ситуация выглядит так, что западный мир хочет победить Россию с помощью Германии под руководством Соединенных Штатов», — заявил глава правительства. «Думаю, что это безнадежно. И даже если мы добьемся успеха, что вовсе не просматривается в реалистичных очертаниях, то нам придется заплатить такую высокую цену, что все это того не стоит», — подчеркнул Орбан.
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