ОДКБ надеется, что Армения прояснит статус в организации — генсек

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Ереван прояснит статус Армении в организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел организации.

«Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть», — сказал он.