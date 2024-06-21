0
0
134
НОВОСТИ

ОДКБ надеется, что Армения прояснит статус в организации — генсек

11:20 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Ереван прояснит статус Армении в организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел организации.

«Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 21.06.2024
Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР
0
36
12:08 21.06.2024
Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии
0
38
12:05 21.06.2024
Орбан дал понять, что Венгрия не будет выплачивать штраф 200 млн евро по решению суда ЕС
0
90
12:00 21.06.2024
Дуда назвал скандалом вывоз нелегальных мигрантов из Германии в Польшу
0
89
11:32 21.06.2024
Для борьбы с хуситами в Красном море ЕС нужно в два раза больше кораблей — адмирал
0
123
11:05 21.06.2024
Стремление Запада победить Россию в конфликте на Украине безнадежно — Орбан
0
184
11:00 21.06.2024
Вертолет разбился в Амурской области, погибли четыре человека
0
173
10:32 21.06.2024
Медведев назвал условия для переговоров с США по новому ДСНВ
0
222
10:20 21.06.2024
РФ сумела занять место Запада в регионе Сахель — СМИ
0
242
10:05 21.06.2024
Мужчину сожгли заживо в Пакистане за осквернение Корана — СМИ
0
266

Возврат к списку