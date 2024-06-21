ОДКБ надеется, что Армения прояснит статус в организации — генсек
11:20 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Ереван прояснит статус Армении в организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел организации.
«Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть», — сказал он.
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