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Дуда назвал скандалом вывоз нелегальных мигрантов из Германии в Польшу

12:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский президент Анджей Дуда назвал «скандалом» тайный вывоз в Польшу немецкой полицией нелегальных мигрантов. Об этом глава государства заявил в интервью радиостанции Radio Zet.

«Это действие незаконное, я бы сказал, скандальное», — сообщил Анджей Дуда. «Это абсолютный скандал, нарушение всех правил», — добавил он позже.

Президент сравнил действия немецкой полиции с ситуацией на белорусской границе. «И в одном, и в другом случае мы имеем дело с выпихиванием мигрантов в направлении нашей территории», — сказал Анджей Дуда.

14 июня германская полиция высадила на польской территории в районе населенного пункта Осинув Дольный семью афганских беженцев из 5 человек. Ранее эти афганцы подали в Польше просьбы о предоставлении убежища, а затем нелегально проникли в Германию.

Германская полиция выразила польской стороне сожаление в связи с инцидентом и пообещала, что подобное «не повторится».

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