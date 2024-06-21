13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Азове Ростовской области, где в ночь на 18 июня из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он в своем телеграм-канале.