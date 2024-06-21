РГГУ стал автономной организацией
13:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) изменил статус с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Соответствующие изменения внесло Минобрнауки РФ в устав вуза, сообщили в ведомстве.
«Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза», — говорится в сообщении.
Согласно закону, автономные организации в отличие от бюджетных могут самостоятельно приобретать и распоряжаться отдельными видами имущества, открывать счета в банках. Также они не должны согласовывать свои действия с государственным или муниципальным органом.
Бывший статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов назначен и. о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили журналистам в Минобрнауки.
«Исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Логинов Андрей Викторович», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:25 21.06.2024
- Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя
- 13:20 21.06.2024
- Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Азове Ростовской области
- 13:05 21.06.2024
- Решения Зеленского незаконны и не имеют юридической силы — Медведев
- 13:00 21.06.2024
- Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
- 12:32 21.06.2024
- Сотрудник котельной погиб в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА
- 12:20 21.06.2024
- Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР
- 12:08 21.06.2024
- Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии
- 12:05 21.06.2024
- Орбан дал понять, что Венгрия не будет выплачивать штраф 200 млн евро по решению суда ЕС
- 12:00 21.06.2024
- Дуда назвал скандалом вывоз нелегальных мигрантов из Германии в Польшу
- 11:32 21.06.2024
- Для борьбы с хуситами в Красном море ЕС нужно в два раза больше кораблей — адмирал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать