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НОВОСТИ

РГГУ стал автономной организацией

13:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) изменил статус с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Соответствующие изменения внесло Минобрнауки РФ в устав вуза, сообщили в ведомстве.

«Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза», — говорится в сообщении.

Согласно закону, автономные организации в отличие от бюджетных могут самостоятельно приобретать и распоряжаться отдельными видами имущества, открывать счета в банках. Также они не должны согласовывать свои действия с государственным или муниципальным органом.

Бывший статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов назначен и. о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили журналистам в Минобрнауки.

«Исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Логинов Андрей Викторович», — говорится в сообщении.

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