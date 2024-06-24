В Нижнем Тагиле прошли XIV Всероссийские соревнования по многоборью среди работников инкассации и охраны

15:22

В Нижнем Тагиле завершились XIV Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка. Они проходили в течение двух дней на специальном полигоне. Состязания позволили оценить уровень профессиональной подготовки сотрудников и умение действовать во время внештатных ситуаций. Первое место в инкассации у Уральского банка, в охране – у Среднерусского банка.

На старты в составе 22 команд вышли более 70 человек из разных регионов России. Участники соревновались в стрельбе и триатлоне, проходили полосу препятствий, демонстрировали мастерство вождения спецавтомобиля и навыки противопожарной подготовки. Также проходила сложная эстафета на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, «возгоранием» транспортного средства и оказанием первой медицинской помощи.

«Сотрудник в форме — это визитная карточка инкассации. Но на самом деле все гораздо шире, – отметил старший управляющий директор, директор центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко. – Процесс инкассации начинается с того момента, когда у клиента появляется потребность в наличных деньгах, и заканчивается поступлением денег на счет. На всех этих этапах есть постоянно повторяющаяся рутинная работа, которая отнимает много времени, и здесь нам помогает искусственный интеллект. Это и планирование маршрутов, и организация графиков работы».

Соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера впервые состоялись в Перми в 2010 году. С тех пор многоборье проводится ежегодно. В Нижнем Тагиле участники встречаются с 2017 года.