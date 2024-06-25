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Сестра Карла III принцесса Анна из-за сотрясения мозга временно потеряла память — СМИ

10:05 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна столкнулась с частичной потерей памяти в результате сотрясения мозга, которое она получила на территории загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph.

Детали инцидента не разглашаются, однако, по информации врачей единственной дочери королевы Елизаветы II (1926-2022), на которых ссылается издание, характер травмы позволяет предположить, что она могла быть получена при катании на лошади. Травму Ее Королевское Высочество получила во время прогулки по своей резиденции.

По данным The Daily Telegraph, 73-летняя королевская принцесса не может вспомнить, что именно произошло. Однако потеря памяти, говорится в статье, вероятнее всего, будет временной. Сестра монарха продолжает оставаться в больнице Саутмид на окраине Бристоля, она должна быть выписана позднее на этой неделе.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил о том, что у Карла III был диагностирован рак. В марте супруга наследника британского престола Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) рассказала, что также проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием. На этом фоне именно принцесса Анна взяла на себя исполнение официальных обязанностей других высокопоставленных членов королевской семьи.

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