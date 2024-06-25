В Кремле рассказали о 30 заявках на вступление в БРИКС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Различными странами подано больше 30 заявок на вступление в БРИКС. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, — Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30», — сказал он.