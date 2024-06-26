Три человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела Донецка из РСЗО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела ВСУ Донецка из РСЗО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Три мирных жителя республики погибли, еще девять ранены сегодня в результате украинской агрессии», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.