0
0
151
НОВОСТИ

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

09:05 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 26.06.2024
КНДР произвела запуск баллистической ракеты — Рёнхап
0
40
10:00 26.06.2024
Лидер партии Reform UK заявил, что Борис Джонсон виновен в гибели тысяч украинских солдат
0
56
09:32 26.06.2024
Средства ПВО уничтожили над Смоленской областью два БПЛА — МО РФ
0
112
09:20 26.06.2024
Признание Ассанжем вины завершает разбирательство по его делу в США — американский Минюст
0
153
09:00 26.06.2024
Три человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела Донецка из РСЗО
0
165
22:40 25.06.2024
Заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно — Песков
0
696
22:00 25.06.2024
Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских
0
619
21:20 25.06.2024
Интернет-экономика РФ за 4 года выросла более чем в 3 раза — Шадаев
0
631
20:40 25.06.2024
Авиасалон МАКС в 2024 году отменен
0
658
20:00 25.06.2024
Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
0
646

Возврат к списку