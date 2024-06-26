ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции», — говорится в сообщении.