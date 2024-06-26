Признание Ассанжем вины завершает разбирательство по его делу в США — американский Минюст

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем стало завершением разбирательства в США по его делу. Об этом говорится в заявлении Минюста США, распространенном во вторник.

«Признание вины завершает уголовное дело, открытое в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые предъявили обвинения в Восточном округе штата Вирджиния», — отмечается в документе.

Ассанж признал вину по одному из пунктов обвинения в суде на острове Сайпан, был приговорен к отбытому сроку и освобожден в зале суда. После этого он вылетел в Канберру.