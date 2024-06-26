Признание Ассанжем вины завершает разбирательство по его делу в США — американский Минюст
09:20 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем стало завершением разбирательства в США по его делу. Об этом говорится в заявлении Минюста США, распространенном во вторник.
«Признание вины завершает уголовное дело, открытое в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые предъявили обвинения в Восточном округе штата Вирджиния», — отмечается в документе.
Ассанж признал вину по одному из пунктов обвинения в суде на острове Сайпан, был приговорен к отбытому сроку и освобожден в зале суда. После этого он вылетел в Канберру.
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