Лидер партии Reform UK заявил, что Борис Джонсон виновен в гибели тысяч украинских солдат
10:00 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон, убедивший президента Украины Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с РФ весной 2022 года, виновен в гибели тысяч украинских солдат вследствие затягивания конфликта. Об этом заявил лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как может выглядеть мирная сделка по Украине, политик заявил, что сперва стороны должны начать переговоры. «Не стоит отвергать мирную сделку, чем занимался Джонсон, исходя из своих собственных соображений. Как много людей погибли в результате этого, я не знаю. Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. Учитывая, что боевые потери достигают до 1 млн человек, мне кажется это необычным», — сказал Фараж, слова которого приводит газета The Times.
Лидер Reform UK допустил, что Украине придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий. «Это его (Зеленского — прим. ТАСС) выбор. Никто даже не говорит о мире. Все говорят о том, что „Украина победит“. Серьезно? Я достаточно скептически настроен в этом вопросе», — отметил Фараж. По его словам, «на Украине может не остаться молодых мужчин», если Зеленский будет пытаться вернуть все территории, которые украинские власти считают своими.
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