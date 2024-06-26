КНДР произвела запуск баллистической ракеты — Рёнхап

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

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