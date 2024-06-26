ФШР потребовала от FIDE переизбрать в полном составе комиссию по этике

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерация шахмат России (ФШР) направила письмо на рассмотрение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) с требованием переизбрать комиссию по этике в полном составе в связи с неудовлетворительной работой. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Мы направили письмо на рассмотрение генеральной ассамблеи, в котором просим внести изменения в кодекс комиссии по этике FIDE с целью четкого определения ее полномочий. В этом же письме мы поднимаем вопрос о переизбрании данной комиссии в полном составе, включая ее председателя, в связи с ее неудовлетворительной работой», — сказал Ткачев.

7 июня комиссия по этике FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор главе FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.