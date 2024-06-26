Освобожденные из украинского плена российские военные доставлены в Москву

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча», — сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.