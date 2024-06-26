0
0
43
НОВОСТИ

США вынуждены ограничивать масштаб санкций против РФ, боясь повышения цен на нефть — WSJ

11:20 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, так как это приведет к скачкам цен на нефть по всему миру. Такую оценку привела газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Президент [Байден] хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это напрямую влияет на повседневную жизнь граждан», — приводит издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США. Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций «очень, очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик», считает бывший начальник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 26.06.2024
Вливания США в российских иноагентов в 2023 г. выросли на 40%, до 1,3 млрд руб. — Минюст
0
60
11:05 26.06.2024
Освобожденные из украинского плена российские военные доставлены в Москву
0
104
11:00 26.06.2024
Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астрахани — Вильфанд
0
104
10:32 26.06.2024
ФШР потребовала от FIDE переизбрать в полном составе комиссию по этике
0
185
10:20 26.06.2024
Глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле
0
199
10:05 26.06.2024
КНДР произвела запуск баллистической ракеты — Рёнхап
0
217
10:00 26.06.2024
Лидер партии Reform UK заявил, что Борис Джонсон виновен в гибели тысяч украинских солдат
0
224
09:32 26.06.2024
Средства ПВО уничтожили над Смоленской областью два БПЛА — МО РФ
0
215
09:20 26.06.2024
Признание Ассанжем вины завершает разбирательство по его делу в США — американский Минюст
0
250
09:05 26.06.2024
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке
0
267

Возврат к списку