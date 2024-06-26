США вынуждены ограничивать масштаб санкций против РФ, боясь повышения цен на нефть — WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, так как это приведет к скачкам цен на нефть по всему миру. Такую оценку привела газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Президент [Байден] хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это напрямую влияет на повседневную жизнь граждан», — приводит издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США. Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций «очень, очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик», считает бывший начальник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.